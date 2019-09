Pakistans Premierminister Khan hat bei der UNO-Vollversammlung in New York vor der Gefahr eines Kriegs mit Indien im Kaschmir-Konflikt gewarnt.

Wenn ein atomar bewaffnetes Land bis zum Ende kämpfe, werde das Konsequenzen weit jenseits der Grenzen haben, sagte er in der Generaldebatte. Dies sei keine Drohung, sondern eine Sorge. Wörtlich sprach Khan von einem drohenden Blutbad in Kaschmir. Indiens Regierungschef Modi hatte den Konflikt zuvor in seiner Rede unerwähnt gelassen. Stattdessen ging es in seiner Ansprache um den Kampf gegen den Terrorismus.



Indien hatte Kaschmir im August den teilautonomen Status aberkannt und eine Ausgangssperre verhängt. Die Atommächte Pakistan und Indien beanspruchen die Region für sich.