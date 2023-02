Das Gremium will noch heute über eine Resolution abstimmen, die Frieden in der Ukraine und den russischen Rückzug aus dem Land fordert. Auch Bundesaußenministerin Baerbock wird vor den Delegierten sprechen. Sie hatte die Erwartung geäußert, dass die Resolution mit breiter Unterstützung gebilligt wird. Man setze alle diplomatischen Bemühungen daran, dass die Welt ihre Stimme heute laut und deutlich erhebe, so dass sie endlich auch in Moskau gehört werde, erklärte Baerbock per Twitter. Derweil warb US-Finanzministerin Yellen für weitere finanzielle Unterstützung für die Ukraine. Es sei jetzt entscheidend, dass der Internationale Währungsfonds, der ein umfangreiches Kreditprogramm vorbereite, rasch vorankomme, sagte sie beim Treffen der Finanzminister der G20-Staaten im indischen Bangalore. Zudem brachte sie neue Wirtschaftssanktionen gegen Russland ins Spiel. Die USA und ihre Partner bemühten sich, die Strafmaßnahmen zu verschärfen und sicherzustellen, dass gegen Verstöße gegen diese vorgegangen werde.

