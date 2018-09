US-Präsident Trump will künftig nur noch befreundeten Staaten finanzielle Unterstützung gewähren.

Die Hilfen würden für diejenigen reserviert, die die Vereinigten Staaten respektierten, sagte Trump in seiner Ansprache vor der UNO-Vollversammlung in New York. Man werde überprüfen, ob die Länder, die Geld und Schutz erhielten, auch die Interessen der USA im Blick hätten. Zudem forderte Trump eine weltweite Isolation des Iran. Das Regime in Teheran müsse isoliert werden, so lange dessen Aggressionen andauerten.



Der iranische Präsident Ruhani warf Trump vor, seine Regierung stürzen zu wollen. Die US-Sanktionen gegen sein Land bezeichnete Ruhani als Wirtschaftsterrorismus. Zugleich lud er die USA ein, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die USA hatten das internationale Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt.