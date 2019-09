Auf der Vollversammlung der Vereinten Nationen hat US-Präsident Trump die internationale Gemeinschaft zu einem gemeinsamen Vorgehen gegen den Iran aufgerufen.

Trump sagte in seiner Rede in New York, keine verantwortungsvolle Nation sollte die Blutrünstigkeit des Regimes in Teheran hinnehmen. Der Iran verschärfe die Spannungen im Nahen Osten und unterdrücke das eigene Volk. Die Bundesregierung teilte am Rande der Vollversammlung mit, dass Kanzlerin Merkel noch heute in getrennten Gesprächen mit Trump und dem iranischen Präsidenten Rohani zusammenkommen werde.



Zur Eröffnung der Vollversammlung hatte UNO-Generalsekretär Guterres vor einer wachsenden Spaltung der internationalen Gemeinschaft gewarnt. Es gebe ein Auseinanderdriften in vielen Bereichen wie dem Handel, dem Internet und dem Klimaschutz. Diese gemeinsamen Probleme der Welt könnten nur mit starken multilateralen Organisationen gelöst werden.