In New York beginnt heute die Generaldebatte der Vereinten Nationen.

Zum Auftakt spricht US-Präsident Trump vor der Vollversammlung. Es ist sein zweiter Auftritt vor dem Gremium. Neben dem US-Präsidenten wollen unter anderem der türkische Staatschef Erdogan und Irans Präsident Ruhani eine Rede halten.



Deutschland wird durch Bundesaußenminister Maas vertreten. Dieser plädierte vor dem Abflug nach New York für eine Stärkung der Vereinten Nationen. Man lebe in einer Zeit, in der man mehr Verlässlichkeit und Vertrauen brauche, sagte Maas in Berlin. Mit Blick auf weltweite Krisen und Konflikte nannte er die Prävention als zentralen Punkt. Zudem bezeichnete der Außenminister den Klimawandel als eine der wichtigsten Herausforderungen. Die Folgen verstärkten bestehende Konflikte und wirkten sich destabilisierend auf Länder und Regionen aus.