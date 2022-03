Das Foto zeigt die UNO-Vollversammlung, hier am 21. Dezember 2017. (dpa-Bildfunk / AP / Mark Lennihan)

Die von der Ukraine eingebrachte Resolution wurde in New York mit 140 Stimmen angenommen. Es war bereits die zweite zum russischen Überfall auf das Land mit ähnlich großer Mehrheit. Neben Russland stimmten nur Syrien, Nordkorea, Eritrea und Belarus dagegen. 38 Staaten enthielten sich der Stimme. Eine Resolution in der Vollversammlung ist - anders als im Sicherheitsrat - völkerrechtlich nicht bindend.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.