Die UNO-Vollversammlung in New York (Archivbild) (Getty Images via AFP)

143 der Mitgliedsstaaten stimmten am späten Abend in New York für eine entsprechende Resolution, 35 enthielten sich. Dagegen stimmten neben Russsland lediglich Syrien, Nicaragua, Nordkorea und Belarus. In der Resolution werden alle Länder aufgefordert, die illegalen Annexionen nicht anzuerkennen. Das Abstimmungsergebnis fiel deutlicher aus als von vielen Beobachtern erwartet. Es stimmten in der Vollversammlung sogar mehr Staaten gegen das Vorgehen Russlands als bei der Abstimmung im März über die Verurteilung des Einmarsches in die Ukraine.

US-Außenminister Blinken sprach anschließend von einem starken Zeichen. Er sagte, die überwältigende Mehrheit der Staaten stehe auf der Seite der Ukraine. Auch die deutsche UNO-Vertretung erklärte, anders als Russland stehe die Ukraine nicht alleine da. Der ukrainische Präsident Selenskyj nannte den Beschluss "historisch". Er schrieb per Twitter, die Welt habe das Wort gegen den Annexionsversuch Russlands ergriffen.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.