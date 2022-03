Ukraine-Krieg UNO-Vollversammlung verurteilt Russlands Überfall mit großer Mehrheit

Die UNO-Vollversammlung hat den Angriff Russlands auf die Ukraine mit breiter Mehrheit verurteilt und Moskau zum Ende seiner Aggression aufgefordert. 141 Mitgliedstaaten stimmten in einer Dringlichkeitssitzung in New York für die Vorlage. 35 Länder enthielten sich. Lediglich fünf Staaten lehnten den Beschluss ab.

02.03.2022