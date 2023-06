Die UNO-Vollversammlung in New York (Archivbild) (Getty Images via AFP)

Francis soll im September seine einjährige Amtszeit antreten, teilte die UNO in New York mit. Seit 2021 vertritt Francis den karibischen Inselstaat als Botschafter bei den Vereinten Nationen. Er folgt auf den Ungarn Csaba Kőrösi. Der Präsident tritt vor allem als Vorsitzender der Vollversammlung in Erscheinung.

