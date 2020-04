Deutschland will sich an der neuen EU-Operation "Irini" zur Überwachung des Waffenembargos der Vereinten Nationen gegen Libyen mit Stabspersonal sowie mit Luftaufklärung beteiligen.

Wie ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums mitteilte, ist eine Entsendung von Schiffen bislang nicht geplant. An den Details der neuen EU-Operation werde noch gearbeitet. Auch müsse noch ein entsprechendes Mandat formuliert, vom Kabinett beschlossen und vom Bundestag bestätigt werden.



"Irini" löst die bisherige Operation "Sophia" ab, die am 31. März endete. Sie soll in erster Linie das seit Jahren unwirksame Waffenembargo gegen Libyen überwachen und so zum Frieden in dem Bürgerkriegsland beitragen.