Der UNO-Sicherheitsrat in New York während einer Sitzung. (Archivbild) (afp / Saul Loeb)

Alle Staaten müssten Maßnahmen vermeiden, die zu Fehlern oder Fehleinschätzungen führen könnten, sagte die UNO-Beauftragte für Abrüstungsfragen, Nakamitsu, vor dem Sicherheitsrat in New York. Zudem müsse der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen eingehalten werden. Das Risiko des Einsatzes von Atomwaffen sei derzeit so hoch wie seit dem Tiefpunkt des Kalten Krieges nicht mehr.

Putin hatte die geplante Stationierung von Atomwaffen in Belarus damit begründet, dass die USA seit Jahren Ähnliches in Europa täten.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.