Drogenbericht

Cannabispflanze (imago images / Cavan Images)

Laut UNO-Jahresbericht sind Hanf-Drogen in der Europäischen Union Ursache für rund ein Drittel der Drogentherapien. In Afrika und einigen lateinamerikanischen Ländern macht dies laut Bericht den größten Teil dieser Behandlungen aus. Die Vereinten Nationen warnen vor weiteren Folgen: In den USA stehe ein regelmäßiger Konsum von Cannabis in Zusammenhang mit dem gestiegenen Anteil psychischer Störungen und Selbstmorden. Cannabis erhöht das Risiko, etwa an Angststörungen oder Psychosen zu erkranken.

Die zuständige UNO-Behörde UNODOC schätzt unter Berufung auf Zahlen aus dem Jahr 2020, dass weltweit etwa 284 Millionen Menschen Drogen konsumieren. Der größte Schaden in Nordamerika entstehe dabei weiterhin durch Opioide, also heroinähnliche Substanzen. Darüber hinaus sei es besorgniserregend, dass andere stärkere Drogen wie Kokain neue Absatzmärkte fänden, etwa in Asien und Afrika.

