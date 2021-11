Das Bankensystem in Afghanistan könnte bald zusammenbrechen, meint die UNO. (AFP / JAVED TANVEER)

Die ökonomischen Kosten und sozialen Folgen eines Kollapses hätten verheerende Ausmaße, heißt es in einem in New York veröffentlichten Bericht. Die ohnehin schwache Volkswirtschaft des Staates sei auf ein intaktes Bankensystem angewiesen. Ein Funktionieren sei auch notwendig, um die Programme von UNO und Hilfsorganisationen aufrecht erhalten zu können.

Weiter heißt es, seit der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban sei Afghanistan praktisch von den internationalen Finanzströmen abgeschnitten. Geber hätten Zahlungen eingestellt und die Guthaben der Zentralbank im Ausland seien eingefroren. Als Resultat leide das Bankensystem unter ernsthaften Liquiditätsengpässen.

