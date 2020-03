Weltweit haben rund 2,2 Milliarden Menschen kein sauberes Trinkwasser.

4,2 Milliarden Menschen, also mehr als 55 Prozent der Weltbevölkerung, haben zudem keinen Zugang zu sauberen Sanitäranlagen, wie aus dem Weltwasserbericht der Vereinten Nationen hervorgeht. Er wird heute anlässlich des Weltwassertags vorgestellt. Darin heißt es, der Klimawandel führe unter anderem wegen zunehmender Hitzewellen in verschiedenen Regionen zu weniger Wasser und schlechterer Wasserqualität.



Zudem ist der weltweite Wasserverbrauch demnach heute sechs Mal so hoch wie noch vor 100 Jahren. Grund seien Bevölkerungswachstum, Wirtschaftswachstum und veränderte Konsumgewohnheiten. Ferner würden bis zu 90 Prozent aller Abwässer weltweit unbehandelt abgelassen und belasteten Umwelt und Trinkwasservorräte.



Das Vorstandsmitglied der Deutschen Unesco-Kommission, Burchardt, forderte, Wasserverschwendung zu vermeiden und die Landwirtschaft an die Doppelherausforderung Wasser- und Klimakrise anzupassen.