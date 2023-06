Vereinte Nationen

Die UNO-Wetterbehörde wird erstmals von einer Frau, Celeste Saulo, geleitet. (Martial Trezzini / KEYSTONE / dpa / Martial Trezzini)

Die argentinische Meteorologin Celeste Saulo wurde mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit der Mitgliedsländer an die Spitze der UNO-Behörde mit Sitz in Genf gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Generalsekretär Taalas an. Saulo war seit 2014 Direktorin des Nationalen Meteorologischen Dienstes Argentiniens.

Die Weltorganisation spielt eine Schlüsselrolle bei der Koordinierung der internationalen meteorologischen Arbeit. Das Thema hat aufgrund der Wetterextreme infolge des Klimawandels immer mehr an Bedeutung gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.