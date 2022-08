Das von der russichen Staatsagentur Tass zur Verfügung gestellte Foto zeigt Eduard Basurin, Militärführer der selbsternannten "Volksrepublik Donezk" vor dem zerstörten Kriegsgefangenenlager in Oleniwka. (picture alliance/dpa/TASS)

Dazu lägen entsprechende Anträge sowohl von der ukrainischen als auch der russischen Regierung vor, wurde in New York mitgeteilt. UNO-Experten dürften allerdings keine strafrechtlichen Ermittlungen führen.

In dem Gefängnis im von Russland besetzten Osten der Ukraine hatte es in der vergangenen Woche mehrere Explosionen gegeben. In der Haftanstalt befanden sich viele Kämpfer des ukrainischen Asow-Regiments, das sich im Mai in Mariupol ergeben hatte. Kiew und Moskau machen sich gegenseitig für den Vorfall verantwortlich, bei dem mehr als 50 ukrainische Kriegsgefangene getötet worden sein sollen.

