UNO-Generalsekretär Antonio Guterres und Russlands Außenminister Sergej Lawrow (IMAGO/ITAR-TASS)

Sie könne aus Vertretern der UNO, Russlands und der Ukraine bestehen und die Sicherheit von Fluchtkorridoren gewährleisten, sagte Generalsekretär Guterres bei einem Treffen mit Russlands Außenminister Lawrow in Moskau. Lawrow führte aus, Russland sei bereit zu Verhandlungen. Mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine durch den Westen betonte er jedoch, sollten weitere Waffen geliefert werden, sehe er kaum Möglichkeiten für Verhandlungsergebnisse. Der UNO-Generalsekretär will auch noch mit Staatschef Putin zusammenkommen. Am Donnerstag wird Guterres in Kiew erwartet. Die Bundesregierung hatte heute angekündigt, nun doch auch schwere Waffen an die Ukraine zu liefern.

Chef der Münchner Sicherheitskonferenz: wichtiges Signal

Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Heusgen, nannte es ein wichtiges Signal, dass überhaupt ein Treffen zwischen Putin und Guterres zustandekommt. Heusgen sagte im Deutschlandfunk , Russland schätze die Vereinten Nationen grundsätzlich eher gering. Aber der russische Präsident fühle sich nun wohl doch von der internationalen Gemeinschaft unter Druck gesetzt, so dass er Guterres empfange.

