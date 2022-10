Getreideabkommen

Russland setzt das Getreide-Abkommen mit der Ukraine aus. (picture alliance/dpa/TASS | Turkish Defense Ministry)

Ein Sprecher sagte in New York, man gebe die Hoffnung nicht auf. Die Getreideausfuhr über die ukrainischen Schwarzmeerhäfen sichere Millionen von Menschen weltweit den Zugang zu Brot. Alle Seiten sollten jegliche Handlungen unterlassen, die das Abkommen gefährdeten. US-Präsident Biden nannte die Entscheidung Russlands empörend. Der ukrainische Präsident Selenskjy warf Moskau vor, Hungersnöte im Nahen Osten, in Afrika und Südasien zu verursachen.

Russland hatte gestern erklärt, es werde sich aus dem Abkommen zurückziehen. Als Grund wurden Drohnenangriffe auf Schiffe der Schwarzmeerflotte in Sewastopol angegeben. Man könne die Sicherheit von zivilen Schiffen nicht garantieren, heißt es in einem Schreiben des russischen UNO-Botschafters Nebensja an UNO-Generalsekretär Guterres.

