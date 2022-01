Koblenz: Der Angeklagte Anwar R. wird in Handschellen zur Urteilsverkündung in den Gerichtssaal des Oberlandesgerichts geführt. (dpa/ Thomas Frey)

UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet erklärte, es handele sich um einen Meilenstein im Streben nach Gerechtigkeit bei schweren Menschenrechtsverletzungen. Bundesjustizminister Buschmann empfahl es als Vorbild für die Strafverfolgung in anderen Ländern.

Das Oberlandesgericht hatte den Angeklagten am Vormittag für schuldig befunden, in den Jahren 2011 und 2012 in einem Geheimdienst-Gefängnis in Damaskus für die Folter von mindestens 4.000 Menschen verantwortlich gewesen zu sein. Außerdem wurden ihm 27-facher Mord und mehrere Vergewaltigungen zur Last gelegt. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert.

Der Mann war später nach Deutschland gekommen und dort im Jahr 2019 von ehemaligen Opfern wiedererkannt worden. Der Prozess wurde aufgrund des sogenannten Weltrechtsprinzip im Völkerstrafrecht möglich, das die Verfolgung von Kriegsverbrechen auch in anderen Staaten vorsieht.

