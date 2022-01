Koblenz: Der Angeklagte Anwar R. wird in Handschellen zur Urteilsverkündung in den Gerichtssaal des Oberlandesgerichts geführt. (dpa/ Thomas Frey)

UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet erklärte, es handele sich um einen Meilenstein im Streben nach Gerechtigkeit bei schweren Menschenrechtsverletzungen. Sie forderte andere Staaten auf, Ermittlungen und die strafrechtliche Verfolgung gravierender Menschenrechtsverletzungen voranzutreiben. Der Prozess in Koblenz habe den Fokus wieder darauf gelenkt, wie brutal die Menschenrechte in Syrien über mehr als ein Jahrzehnt hinweg verletzt worden seien.

Amnesty International und Human Rights Watch nannten das Urteil "historisch". Human Rights Watch-Direktor Roth sagte in Genf, Deutschland sei an "vorderster Front" bei der juristischen Verfolgung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Buschmann (FDP): Vorbild für andere Staaten

Bundesjustizminister Buschmann sieht das Urteil als "Pionierarbeit" und hofft ebenfalls auf Gerichte in anderen Staaten. "Ich würde es begrüßen, wenn andere Rechtsstaaten diesem Beispiel folgen. Wer Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat, darf nirgendwo sichere Rückzugsräume finden", sagte der FDP-Politiker. In den Foltergefängnissen des Assad-Regimes sei entsetzliches Unrecht geschehen.

Lebenslange Haft für Staatsfolter

Das Oberlandesgericht hatte den Angeklagten zu lebenslanger Haft verurteilt. Er wurde für schuldig befunden, in den Jahren 2011 und 2012 in einem Geheimdienst-Gefängnis in Damaskus für die Folterung von mindestens 4.000 Menschen verantwortlich gewesen zu sein. Außerdem wurden ihm 27-facher Mord und Vergewaltigungen zur Last gelegt. Der Mann war in Deutschland von Opfern wiedererkannt worden. Seine Verteidigung kündigte Revision beim Bundesgerichtshof an.

