Die Zahl der weltweit vom Hunger bedrohten Menschen hat sich nach Angaben der UNO in diesem Jahr deutlich erhöht.

Waren es zu Beginn des Jahres 42 Millionen Menschen, so sind es nunmehr 45 Millionen, wie das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen in Rom mitteilte. Die zusätzlichen vom Hunger bedrohten Menschen wurden demnach vor allem in Afghanistan registriert. Auch andernorts ließen Konflikte, der Klimawandel und Covid-19 ihre Zahl in die Höhe schnellen. Allein in Syrien wissen der UNO zufolge 12,4 Millionen Menschen nicht, woher sie ihre nächste Mahlzeit bekommen sollen.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.