Mehr als 40 Staaten - darunter Deutschland - haben von China den ungehinderten Zugang für unabhängige Beobachter in die Region Xinjiang gefordert.

Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, solle die Berichte über die Festsetzung von mehr als einer Million Menschen überprüfen, forderten die Staaten in Genf. Auch in Tibet und Hongkong müssten grundlegende Freiheiten sichergestellt werden.



Berichten zufolge halten Chinas Behörden in Xinjiang Angehörige der Uiguren und anderer muslimischer Minderheiten zwangsweise in Lagern fest. Peking weist die Anschuldigungen zurück und spricht von einer Einmischung in innere Angelegenheiten.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.