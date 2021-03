Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien vor zehn Jahren sind zehntausende Menschen willkürlich festgenommen worden und noch immer verschwunden.

Das geht aus einem Bericht der Menschenrechtskommission in Genf hervor. Darin heißt es weiter, tausende weitere Menschen seien Folter und sexueller Gewalt ausgesetzt oder in Haft gestorben. Die syrische Regierung habe sich Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht. Auch Rebellen und die von Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte hätten Kriegsverbrechen begangen. Der Terrormiliz IS wirft der Bericht Völkermord vor.



Der Konflikt in Syrien war im März 2011 mit Protesten gegen die Regierung von Machthaber Assad ausgebrochen.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.