Krieg im Nahen Osten

Annalena Baerbock (IMAGO / photothek / IMAGO / Dominik Butzmann)

Die als Flüchtlingslager entstandene Siedlung Dschabalia im Gazastreifen war mehrfach aus der Luft angegriffen worden. Unbestätigten Meldungen zufolge wurden 47 Menschen getötet. Nach Angaben der israelischen Armee galten die Angriffe einer Kommandozentrale der Terrororganisation Hamas in Dschabalia.

Bundesaußenministerin Baerbock verteidigte das israelische Vorgehen im Gazastreifen gegen Kritik. Im ZDF sagte die Grünen-Politikerin, Israel habe - wie jeder Staat auf der Welt - die Pflicht, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen und sich gegen Angriffe zu verteidigen.

Israels Präsident Herzog wandte sich in einer Ansprache an die Nation. Er wandte sich darin gegen jede Form des Rassismus sowie gegen Hass zwischen jüdischen und arabischen Bürgern. Er gab zu bedenken, dass bei dem Überfall der Hamas auf Israel auch Dutzende arabische Bürger starben. Zudem setzten auch arabische Israelis in der israelischen Armee ihr Leben ein.

Erstmals seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der Hamas war der Grenzübergang Rafah am Mittwoch für bestimmte Personengruppen geöffnet worden. Ägyptischen Behörden zufolge verließen knapp 80 Verletzte sowie gut 330 Menschen mit Zweitpass den Gazastreifen. Auch deutsche Staatsbürger waren darunter.

