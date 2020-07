Bei den Unruhen in Äthiopien sind seit Wochenbeginn rund 170 Menschen ums Leben gekommen.

145 Zivilisten und elf Mitglieder der Sicherheitskräfte seien in der Region Oromia getötet worden, teilte die Polizei mit. Zehn weitere Todesopfer wurden demnach aus der Hauptstadt Addis Abeba gemeldet. Inzwischen sei die Lage aber unter Kontrolle. Die landesweiten Proteste waren durch die Ermordung des populären Sängers Hachalu Hundessa am vergangenen Montag ausgelöst worden. Er war von Unbekannten erschossen worden.



Hachalu gehörte den Oromo an, der größten Volksgruppe in Äthiopien. In seinen Liedern hatte er oft deren Gefühl beschrieben, wirtschaftlich und politisch benachteiligt zu werden.