Im Iran haben die Revolutionsgarden mit einem harten Durchgreifen gegen Demonstranten gedroht.

Falls nötig werde entschlossen gegen alle Störungen des Friedens und der Sicherheit der Bevölkerung vorgegangen, hieß es in einer Mitteilung. Bei Protesten gegen eine Benzinpreis-Erhöhung war es am Wochenende zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Die Bundesregierung erklärte in Berlin, sie verfolge die Berichte aus dem Iran mit Sorge. Sie rufe die Führung in Teheran auf, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu achten.