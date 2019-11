Boliviens Präsident Morales hat angesichts anhaltender Unruhen alle im Parlament vertretenen Parteien zu Gesprächen aufgerufen.

Auf Twitter bat er Papst Franziskus, verschiedene Kirchen und internationale Organisationen, die Gespräche zu begleiten. Ziel sei es, den Frieden in Bolivien zu bewahren.



Die Wahlkommission hatte Morales nach der Präsidentschaftswahl am 20. Oktober zum Sieger erklärt. Seine Gegner zweifeln jedoch daran, dass der linksgerichtete Politiker die erforderliche Mehrheit schon in der ersten Runde erreicht hat, und fordern eine Überprüfung. Morales wirft gewalttätigen Gruppen seinerseits einen Putschversuch vor. Medienberichten zufolge sollen in mehreren Regionen Polizisten gegen ihn rebelliert haben.



Morales ist seit 2006 Präsident Brasiliens. Seine Kritiker werfen ihm einen zunehmend autoritären Regierungsstil vor.