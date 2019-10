Angesichts der Unruhen in Chile mit mittlerweile 15 Toten strebt Präsident Piñera ein parteiübergreifendes Vorgehen an.

Er werde sich, sobald wie möglich, mit Vertretern der Regierungs- und Oppositionsparteien zusammensetzen, um eine "soziale Übereinkunft" zur Überwindung der bestehenden Probleme zu finden. Damit schlug Piñera einen versöhnlicheren Ton an. Am Wochenende hatte er noch erklärt, sein Land befinde sich "im Krieg gegen mächtige, unerbittliche Feinde".



Die gewaltsamen Proteste waren am Freitag nach einer Fahrpreiserhöhung der U-Bahn in Santiago ausgebrochen und hatten sich als genereller Protest gegen soziale Probleme über das ganze Land ausgebreitet. In der Folge war es zu Plünderungen und Brandstiftungen gekommen. Die Demonstranten forderten unter anderem den Rücktritt des Präsidenten.