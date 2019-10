Das Wirtschaftswachstum habe sich in vielen Ländern verlangsamt, sagte Ivo Hernández. Die Erhöhung der Benzin-Preise in Ecuador und der U-Bahn-Tickets in Chile hatten die Wut der Menschen ausgelöst. Die soziale Unzufriedenheit aber gehe tiefer, sagte der Politologe von der Universtiät Münster. Jetzt sei zu hoffen, dass die Politik notwendige Reformen einleite.

Erwartungen an Deutschland

Viele Lateinamerikaner wünschten sich aber auch ein größeres Interesse und Engagement europäischer Länder - und besonders Deutschlands. "Deutschland ist ein idealer Partner für Lateinamerika, das Land hat einen guten Namen dort. Es wäre gut, wenn sich Deutschland und Europa mehr in der Region engagieren würden, um die Situation zu stabilisieren", sagte Hernández über die Erwartungen Lateinamerikas an Deutschland.