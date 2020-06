Die Bundesregierung in Berlin hat sich zur Protestbewegung in den USA geäußert.

Der Tod George Floyds habe Menschen in Deutschland und in aller Welt erschüttert, sagte Regierungssprecher Seibert. Man hoffe auf ein baldiges Ende der Gewalt. Die USA seien eine lebhafte Demokratie und es gebe auch unzählige friedliche Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Seibert verwies darauf, dass es auch in Deutschland Rassismus gebe. Jede Gesellschaft sei aufgerufen, kontinuierlich dagegen anzugehen.



Der britische Premierminister Johnson erklärte, er verurteile die Tötung Floyds. Diese Tat sei unverzeihlich. Er habe deshalb Verständnis für die Wut und die Trauer in aller Welt, dennoch müsse der Protest im Rahmen der Gesetze bleiben, fügte der britische Regierungschef hinzu.



Acht Tage nach der gewaltsamen Tötung des unbewaffneten Schwarzen bei seiner Festnahme dauern in vielen Städten der USA die Proteste an. Das US-Militär verlegte nach eigenen Angaben rund 1.600 Soldaten auf Militärstützpunkte rund um Washington.