Papst Franziskus hat sich zur Protestbewegung in den USA geäußert und Rassismus als Sünde bezeichnet.

Rassismus und Ausgrenzung könne man nicht hinnehmen und dann behaupten, die Heiligkeit jedes Menschenlebens zu verteidigen, sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche bei seiner wöchentlichen Audienz in Rom. Zugleich äußerte er sich besorgt angesichts der anhaltenden Unruhen. Durch Gewalt werde nichts gewonnen, betonte der Papst.



In vielen Städten der USA dauern die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt an. Das US-Militär verlegte nach eigenen Angaben rund 1.600 Soldaten auf Militärstützpunkte rund um Washington. Militärpolizei und Infanterie stünden bereit, um die Sicherheitskräfte in der Hauptstadt bei Bedarf zu unterstützen, hieß es aus dem Pentagon.



Bundesaußenminister Maas kritisierte die Äußerungen von Präsident Trump über einen möglichen Einsatz des Militärs. Der SPD-Politiker sagte dem "Spiegel", mit Gewalt zu drohen, löse nur weitere Gewalt aus.