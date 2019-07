Die chinesische Regierung hat angesichts der Unruhen in Hongkong auf die Möglichkeit verwiesen, Militär in die Sonderverwaltungszone zu entsenden.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums nannte das Verhalten mancher Demonstranten völlig untragbar. Auf die Frage, wie die chinesische Regierung auf die Proteste reagieren werde, erinnerte der Sprecher an die Gesetze in Hongkong. Darin ist festgehalten, dass die Regierung der Sonderverwaltungszone Peking um militärische Unterstützung bitten kann, wenn die öffentliche Ordnung gefährdet ist. In Hongkong protestieren die Menschen seit Wochen gegen eine aus ihrer Sicht zunehmende Einmischung Chinas.



Die Regierung von Taiwan rief Peking auf, die politische Krise in Hongkong "vernünftig" zu lösen. Der Inselstaat steht selbst unter Druck, weil China ihn als abtrünnige Provinz betrachtet. Das Verteidigungsministerium in Peking richtete heute eine scharfe Warnung an die Adresse der USA, die Waffen an Taiwan verkaufen. Sollte es Bestrebungen geben, Taiwan zur Unabhängigkeit zu verhelfen, sei China zum Krieg bereit.