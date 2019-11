In Hongkong hat die Gewalt zwischen Demonstranten und der Polizei eine neue Stufe erreicht: Sicherheitskräfte setzten scharfe Munition ein, um Straßensperren und militante Proteste aufzulösen. Die Regierungskritiker erzielten einen juristischen Erfolg: Das Vermummungsverbot wurde vom Obersten Gericht für verfassungswidrig erklärt.

Die Richter in der chinesischen Sonderverwaltungszone erklärten, die von der Regierung verhängten Beschränkungen gingen zu weit und seien nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Das Verbot gilt seit Anfang Oktober und wurde mit Gesetzen aus Hongkongs Kolonialzeit begründet. Ziel war es, die seit Monaten anhaltenden Massenproteste einzudämmen.



Die Auseinandersetzungen dauern jedoch an. In der Nacht setzte die Polizisten nach eigenen Angaben scharfe Munition ein. Vermummte errichteten Straßensperren und warfen Berichten zufolge Brandsätze auf Sicherheitskräfte. Zahlreiche Menschen wurden festgenommen. An der seit Tagen besetzten Polytechnischen Universität hinderte die Polizei hunderte Teilnehmer der Proteste daran, das Gelände zu verlassen.



Die Demonstranten fordern umfassende demokratische Reformen und die Absetzung der pro-chinesischen Regierung. Einer ihrer Wortführer, Joshua Wong, rechtfertigte die Gewalt, die von manchen Aktivisten ausgeht. Er sagte der "Süddeutschen Zeitung", mit friedlichem Protest werde man das Ziel nicht erreichen.