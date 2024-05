Französisches Überseegebiet

Das Foto zeigt eine Karte des französischen Überseegebiets Neukaledonien im Pazifik. (dpa/picture alliance)

Bei gewalttätigen Protesten in Vororten der Hauptstadt Nouméa sei in der Nacht ein Mensch ums Leben gekommen, teilte ein Sprecher der örtlichen Behörden mit. Mindestens 60 Polizisten seien verletzt worden. 130 Menschen befänden sich in Gewahrsam. Die Schulen blieben weiterhin geschlossen, hieß es.

Hintergrund der Unruhen ist eine geplante Verfassungsänderung der Regierung in Paris. Diese würde Franzosen, die seit mehr als zehn Jahren in Neukaledonien lebten, das Wahlrecht einräumen. Die Bewohner Neukaledoniens hatten bei drei Volksabstimmungen in den vergangenen Jahren für einen Verbleib bei Frankreich gestimmt. Die Unabhängigkeitsbewegung erkennt das Ergebnis jedoch nicht an.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.