Nach dem Gewaltausbruch in Simbabwe bleibt das Militär vorerst in der Hauptstadt Harare stationiert.

Dies gelte so lange, bis sich die Situation beruhigt habe, hieß es in einer Mitteilung. Hintergrund sind Proteste der Opposition, bei denen gestern mindestens drei Menschen getötet wurden. Nach Angaben der Polizei kamen sie bei Unruhen und Tumulten ums Leben. Korrespondenten zufolge schossen dagegen Sicherheitskräfte auf regierungskritische Demonstranten. Am Montag hatten in Simbabwe die ersten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Mugabe stattgefunden. Laut Wahlkommission erhielt die Regierungspartei Zanu-PF eine deutliche Mehrheit im Parlament. Die Opposition spricht von Betrug. Das Ergebnis der Präsidentenwahl liegt noch nicht vor.