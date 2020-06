Nach erneuten Massenprotesten im Zusammenhang mit dem Tod von George Floyd hat New York eine nächtliche Ausgangssperre verhängt.

Sie gilt von 23 Uhr Ortszeit bis morgen früh 5 Uhr. In der vergangenen Nacht waren Tausende Menschen auf die Straße gegangen, es kam zu Plünderungen und zahlreichen Festnahmen. In zahlreichen US-amerikanischen Städten gelten derzeit nächtliche Ausgangssperren.



US-Präsident Trump hat von den Gouverneuren der Bundesstaaten ein härteres Vorgehen gegen gewalttätige Demonstranten gefordert. In einer Videokonferenz warf er ihnen vor, zu schwach zu agieren. Es müsse etwa mehr Festnahmen geben. Justizminister Barr fügte hinzu, die örtlichen Behörden dürften nicht nur reagieren, sondern müssten die Straßen "dominieren und kontrollieren".



Auch in europäischen Städten gab es Proteste gegen Rassismus. Unter Missachtung der Corona-Schutzregeln demonstrierten in Amsterdam und Dublin tausende Menschen. Sie hielten Schilder mit Aufschriften wie "Das Leben von Schwarzen zählt" in die Höhe.