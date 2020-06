US-Präsident Trump hat mit einem landesweiten Einsatz der Armee gegen die gewaltsamen Proteste gedroht. Trump sagte im Garten des Weißen Hauses in Washington, mehrere US-Bundesstaaten versagten bei der Aufgabe, wieder für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Deshalb werde er alle verfügbaren polizeilichen und militärischen Kräfte mobilisieren.

Trump fügte hinzu, sollten die Städte und Bundesstaaten nicht handeln, werde er die Probleme schnellstens für sie lösen. Nach Washington würden tausende schwer bewaffnete Soldaten entsandt. Trump betonte, alle Amerikaner seien zu Recht abgestoßen von den Umständen des Todes des Schwarzen George Floyds im Zuge eines Polizeieinsatzes in Minneapolis. Hier werde es Gerechtigkeit geben. Doch werde der friedliche Protest vieler Menschen durch einen wütenden Mob missbraucht. Dies werde er nicht zulassen.

Tränengas gegen Demonstranten vor dem Weißen Haus

Unmittelbar vor der Rede des Präsidenten ging die Polizei in der US-Hauptstadt gegen Demonstrierende vor, die friedlich vor dem Weißen Haus gegen Polizeigewalt gegen Schwarze protestierten. Die Menschen wurden unter dem Einsatz von Tränengas vertrieben. In Philadelphia ging die Polizei ebenfalls mit Tränengas gegen Protestierende vor.



Für New York wurde eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Sie gilt von 23 Uhr Ortszeit bis morgen früh 5 Uhr. Auch für zahlreiche weitere US-Städte gelten solche Ausgangssperren. In der vergangenen Nacht waren vielerorts tausende Amerikaner auf die Straße gegangen, es kam zu Plünderungen und zahlreichen Festnahmen.

Zweite Autopsie: Floyd wurde erstickt

Unterdessen ergab eine zweite Autopsie George Floyds, dass sein Tod durch Ersticken verursacht wurde. Ein von der Familie beauftragter Mediziner kommt in seinem Bericht zu dem Schluss, dass Floyd durch fortwährenden Druck auf Nacken und Rücken erstickt sei. Dies sei als Totschlag zu werten. In einem ersten amtlichen Autopsiebericht hatte es dagegen geheißen, es seien keine Anzeichen für eine Strangulierung gefunden worden. Laut Staatsanwaltschaft legte der Bericht nahe, dass etwa Vorerkrankungen oder Rauschmittel mit zum Tode Floyds beigetragen haben könnten. Bei dem Einsatz vor einer Woche hatte ein Polizist minutenlang auf dem Hals des 46-Jährigen gekniet, obwohl dieser mehrfach über Atemnot klagte. Der Polizist ist des Mordes angeklagt.