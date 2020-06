US-Präsident Trump hat von den Gouverneuren der Bundesstaaten ein härteres Vorgehen gegen gewalttätige Demonstranten gefordert. In einer Videokonferenz warf er ihnen vor, zu zurückhaltend und schwach zu agieren. Stattdessen müsse es etwa mehr Festnahmen geben.

Justizminister Barr fügte hinzu, die örtlichen Behörden dürften nicht nur reagieren, sondern müssten die Straßen "dominieren und kontrollieren". Hintergrund sind die seit Tagen anhaltenden landesweiten Demonstrationen gegen Polizeigewalt und Rassismus, die zum Teil von Ausschreitungen und Plünderungen begleitet werden. Auslöser der Proteste war der Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis. Sein Sohn appellierte inzwischen an die Menschen, friedlich und gewaltfrei zu bleiben. Ähnlich äußerte sich der frühere Präsident Obama.



Der Gouverneur des Bundesstaates New York, Cuomo, mahnte eine Polizeireform an, die ein überhartes Vorgehen von Beamten untersagen müsse.