Die Proteste in und vor Militärgeländen stellten nach Ansicht von Verteidigungsminister Galant eine schwere Gefährdung der Staatssicherheit dar. (Ilia Yefimovich / dpa / Ilia Yefimovich)

Der israelische Verteidigungsminister Galant schrieb in einem Brief an Ministerpräsident Netanjahu, die Proteste in und vor Militärgeländen stellten eine schwere Gefährdung der Staatssicherheit dar. Netanjahu müsse mit harter Hand gegen Koalitionsmitglieder vorgehen, die an den Unruhen beteiligt gewesen seien. Galant verlangte, Berichte zu prüfen, wonach der rechtsextreme Polizeiminister Ben-Gvir die Polizei angewiesen habe, die Demonstranten nicht zu stoppen.

Hintergrund ist die gestrige Festnahme von neun Soldaten durch die Militärpolizei in der Armeebasis Sdei Teiman. Ihnen wird vorgeworfen, dort ein Hamas-Mitglied sexuell schwer misshandelt zu haben. Rechtsgerichtete israelische Demonstranten drangen in den Stützpunkt ein und versuchten, die Festnahme zu verhindern. Auch vor anderen Armeestandorten gab es Proteste, an denen rechtsextreme Parlamentsabgeordnete beteiligt waren.

