Jordanien hat mit Besorgnis auf die Entscheidung der US-Regierung reagiert, die finanzielle Unterstützung für das UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge einzustellen.

Außenminister Safadi sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Handlungsfähigkeit einer Institution zu gefährden, die Millionen Flüchtlingen helfe, heize Radikalismus an und gefährde die Aussichten auf einen Frieden in der Region. In Jordanien leben zwei Millionen registrierte palästinensische Flüchtlinge. Die Regierung in Amman und westliche Staaten fürchten bei einer weiteren Verschlechterung der humanitären Lage der Palästinenser auch eine Destabilisierung Jordaniens.



Dagegen begrüßte der israelische Geheimdienstminister Katz die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump. Die UNRWA sei eine Institution, die das palästinensische Flüchtlingsproblem verstetige.