Kanada erhöht seine Zahlungen an das UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge.

Die Regierung in Ottawa teilte mit, sie werde über zwei Jahre umgerechnet 33 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Mit dem Geld sollen der Bildungsbereich und die medizinische Versorgung von Palästinensern in Syrien und im Libanon finanziert werden.



Die USA, der bis dahin größte Geldgeber, hatten Ende August entschieden, alle Zahlungen an das UNO-Hilfswerk einzustellen. Es kümmert sich um die rund fünf Millionen registrierten Palästinenser, die im Zusammenhang mit der Staatsgründung Israels 1948 vertrieben wurden oder geflohen sind.