Reaktionen auf Bestechungsvorwürfe in der EU

Parlamentspräsidentin Metsola erklärte per Twitter, das Parlament werde alles tun, um den Lauf der Gerechtigkeit zu unterstützen. Zu den laufenden Ermittlungen gegen die griechische Vizepräsidentin könne sie sich nicht äußern.

Die FDP-Europapolitikerin Beer - ebenfalls Vizepräsidentin des Parlaments - zeigte sich schockiert. Beer sagte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur, die Korruptionsvorwürfe machten sie fassungslos. Sie selbst kenne Kaili nur aus der Arbeit im Präsidium, sagte Beer. Dort sei sie eigentlich immer sehr engagiert, proeuropäisch und sehr korrekt aufgetreten. Falls sich die Vorwürfe bewahrheiteten, habe da jemand eine Fassade hochgezogen: "Da hat jemand quasi zwei Gesichter." Es sei völlig klar, dass der Vorfall insgesamt negative Auswirkungen auf das Parlament habe.

Das befürchtet auch der SPD-Europaabgeordnete Lange. Er sprach im Deutschlandfunk (Audiolink) von einem fundamentalen Schlag gegen das Europaparlament. Das Parlament sei nun angehalten, volle Transparenz herzustellen. Alle Entscheidungen der EU in Bezug auf den Golfstaat Katar gehörten auf den Prüfstand, verlangte der SPD-Politiker. Sein Parteikollege Geier forderte Kaili zum sofortigen Rücktritt auf. Natürlich könne sie das Parlament nicht weiter repräsentieren, sagte er.

Festnahmen in Brüssel

Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Kaili, war wegen Korruptionsverdachts festgenommen und verhört worden. Ebenfalls festgenommen wurden laut der Staatsanwaltschaft vier italienische Staatsbürger, darunter auch Kailis Lebensgefährte sowie ein ehemaliger Europaparlamentarier. Morgen soll über mögliche Haftbefehle entschieden werden.

Kaili ist seit vergangenem Jahr eine von 14 Vize-Präsidentinnen und -präsidenten des Parlaments. Die sozialistische Pasok-Partei aus Griechenland, der sie angehörte, gab nach der Festnahme den Ausschluss der Politikerin bekannt. Die sozialdemokratische Fraktion im Europaparlament setzte Kailis Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung aus.

Die belgische Generalstaatsanwaltschaft ermittelt nach eigenen Angaben wegen bandenmäßiger Korruption und Geldwäsche. Es gehe um Bemühungen eines Golfsstaats, die wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen des EU-Parlaments durch beträchtliche Geldzahlungen und Geschenke zu beeinflussen. Laut Informationen mehrerer Medien handelt es sich um Katar. Bei den gestrigen Durchsuchungen wurden Datenträger und 600.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Kaili hatte noch am 21. November eine Rede im Europaparlament zur derzeit laufenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gehalten. Darin bezeichnete die 44-jährige Politikerin das Sport-Ereignis als Beweis dafür, dass Sportdiplomatie einen historischen Wandel in einem Land bewirken könne, dessen Reformen die arabische Welt inspiriert hätten. Katar sei etwa bei Arbeitsrechten ein Vorreiter.

