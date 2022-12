Kommentar zur Fußball-WM

Mit der Attitüde, ein Vorbild sein zu wollen, stehe Deutschland nicht alleine da, meint Thomas Wheeler (Imago / foto2press / Oliver Baumgart)

"Was bleibt von der WM in Katar?", ist eine beliebte und häufig gestellte Frage bei uns. Nun, was bleibt denn? Was meinen Sie? Nein, nein, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will mich nicht um Überlegungen drücken, aber ich frage mich schon, warum wir hierzulande immer diese Grundsatzdiskussionen führen, wenn wir mit einem Ereignis oder den Lebensbedingungen in einem anderen Land massive Probleme haben.

Schauen wir auf Katar, können sich Kritiker und Befürworter doch immerhin auf einen gemeinsamen Nenner einigen: Das Emirat war Gastgeber der 22. Fußball-Weltmeisterschaft. Ein Staat, der mit seiner Politik und seinen religiösen Anschauungen nicht mit unseren westlichen Wertevorstellungen konformgeht. Aber sind diese denn überall auf der Welt gesetzt?

Ein Gast, der die Party madig macht

Katar ist auch ein Staat, der die Menschenrechte, vor allem mit Blick auf die unterschiedlichen sexuellen Orientierungen von Frauen und Männern nicht respektiert. Er kriminalisiert sie sogar und verfolgt Menschen dafür strafrechtlich. Das können wir mit unseren Normen und Vorstellungen von einem menschlichen Zusammenleben nicht vereinbaren. Wir können es kritisieren, verurteilen und auch ablehnen. Ob wir es damit aber auch ändern können?

Ins Private übertragen: Sie haben eine Einladung zu einer Feier und machen im Vorfeld und erst recht während der Party so viel daran madig wie nur möglich. Wie wird wohl der Gastgeber reagieren? Wie würden Sie als Gastgeber reagieren? Oder auf die Politik bezogen: Hätten die Fernsehsendungen Kennzeichen D in West- und Schwarzer Kanal in Ostdeutschland allein zur Wiedervereinigung beider deutscher Staaten geführt?

Andererseits: Sollten wir nicht zumindest auch versuchen, uns in die Lebens- und Denkweisen derjenigen Menschen hineinzuversetzen, mit denen wir aus den besagten Gründen überhaupt nichts anfangen können? Ich weiß, das ist nicht einfach. Aber sollten wir es nicht wenigstens probieren, unsere eigenen Positionen zu hinterfragen und zu reflektieren?

Voreingenommen wirkende Berichterstattung

Aufgrund unserer Bildungsmöglichkeiten haben wir doch den Luxus, uns über das Leben auf dieser Welt vielschichtiger Gedanken machen zu können, als andere. Oder ist unsere Gesellschaft dazu schon nicht mehr in der Lage? Die Debatten der letzten Jahre lassen es befürchten. Damit sind wir aber auch keine besseren Menschen. Ich selbst will mir hier nichts anmaßen. Ich war noch nie in Katar und auch nicht im Nahen Osten. Ganz ehrlich, ich bin bisher nicht groß ´rumgekommen. Am besten kenne ich noch Europa. Aber was heißt schon kennen?

Wie machen wir uns denn ein Bild vom Leben Anderer, wenn wir nicht selbst vor Ort waren? Durch die Medien. Durch Erfahrungsberichte von Menschen, die über das Leben in anderen Ländern berichten. Wir lesen, wir hören, wir sehen und bilden uns daraus eine Meinung. Nach einer intensiven Berichterstattung vor und während der WM, die oftmals voreingenommen wirkte und in diesem Umfang und der meist verengten Betrachtung einmalig war, haben wir nun also ein deutsches Katar-Bild. Es ist weitestgehend negativ.

Die Attitüde, ein Vorbild sein zu wollen

Und was machen wir jetzt damit? Ich meine, wir können über die Art und Weise, wie es zustande gekommen ist, auch etwas über uns lernen. Es gibt die Attitüde in diesem Land, ein Vorbild sein zu wollen. Damit stehen wir im Westen prinzipiell nicht allein, und das ist auch in Ordnung so. Solange wir nicht das Maß verlieren. Schwierig wird es für mich allerdings, wenn unsere Nation vor allem als Besserwisser und Weltverbesserer wahrgenommen wird, der für sich immer das Recht in Anspruch nimmt, den einzig wahren Weg zu kennen.

Ist das immer noch das bei der Wiedervereinigung 1990 im Ausland befürchtete deutsche Wesen? Welches jetzt befeuert wird oftmals von denen, die damals noch kleine Kinder waren und für Geschichte wenig Gespür oder Interesse haben? Die sich damit schwertun, andere Ansichten stehen zu lassen und ihnen argumentativ zu begegnen. Die Empörung sozusagen als Pawlowscher Reflex.

"Wir" sind Haltungs-Weltmeister und betreiben moralischen Kolonialismus. Na toll... Ich überlege fast schon, ob ich mal nach Katar fliege und mir vor Ort ein Bild mache, wie es dort ist. Wäre wohl das Beste, um sich eine eigene Meinung zu bilden.