G7-Treffen in Washington

Treffen der G7-Finanzminister in Washington (AFP / STEFANI REYNOLDS)

Dadurch sei die Unsicherheit beim wirtschaftlichen Ausblick noch unterstrichen worden, hieß es in der Abschlusserklärung des Treffens der G7-Finanzminister in Washington. Das gesamte System sei aber durch Reformen seit der globalen Finanzkrise von 2008 robuster geworden. Zugleich wurde das zuletzt vereinbarte Hilfspaket des Internationalen Währungsfonds für die Ukraine begrüßt. Der IWF stellt dem von Russland angegriffenen Staat fast 16 Milliarden Dollar zur Verfügung. Damit soll die Regierung in Kiew handlungsfähig bleiben und zerstörte Infrastruktur wieder aufgebaut werden.

