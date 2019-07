Indonesien hat erneut Plastikmüll aus dem Ausland zurückgeschickt.

Acht Container mit mehr als 210 Tonnen Müll würden per Schiff zurück in ihr Herkunftsland Australien gesandt, berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf den indonesischen Zoll. Es handelt sich demnach um unsortierten und zum Teil gefährlichen Abfall.



Erst in der Vorwoche hatte der Inselstaat 49 Abfallcontainer in Industrieländer zurückgeschickt, darunter solche aus Deutschland. Derzeit wehren sich immer mehr südostasiatische Länder gegen die ungebremste Einfuhr von Müll. Hintergrund ist, dass China seit dem vergangenen Jahr kein gebrauchtes Plastik aus anderen Ländern mehr verarbeitet. Seitdem finden große Kunststoffmengen ihren Weg in die anderen Länder der Region, wo der Müll dann oft nicht fachgerecht entsorgt wird.