Dieser hatte der Regierung in Rom Versagen in der Migrationspolitik vorgeworfen. In einem Interview hatte Darmanin gesagt, Ministerpräsidentin Meloni sei unfähig, die Probleme mit der Migration zu lösen, obwohl sie deshalb gewählt worden sei. Die italienische Regierung betonte nun, die Äußerungen des französischen Ministers seien inakzeptabel. Das französische Außenministerium war seinerseits um Schadensbegrenzung bemüht und betonte, die Beziehungen zu Italien fußten auf gegenseitigem Respekt.

Die Zahl der Bootsflüchtlinge in Italien hat stark zugenommen. Seit Jahresbeginn kamen mehr als 36.000 Menschen über das Mittelmeer. Rom hat bereits den Notstand ausgerufen.

