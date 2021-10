Das Europaparlament hat die EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt. Dies teilte Parlamentspräsident Sassoli in Brüssel mit. Er begründete die Klage damit, dass die Kommission eine neue Regelung zur Ahndung von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit bislang nicht anwende.

Die im vergangenen Dezember verabschiedete Regelung erlaubt es der Kommission, Zahlungen an Mitgliedsstaaten zurückzuhalten, wenn sie dort die Unabhängigkeit der Justiz bedroht sieht. Dies ist bezüglich Polens wegen der dortigen umstrittenen Justizreformen der Fall.



Kurz vor der Einreichung der Klage hatte die Kommission allerdings angekündigt, gegen Polen verhängte Zwangsgelder notfalls von den europäischen Zahlungen an das Land abzuziehen. Sie reagierte damit auf die Weigerung Warschaus, das Geld zu überweisen. Polen muss laut einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs täglich eine Million Euro an die EU überweisen. Bereits im September hatte der Gerichtshof wegen der andauernden Tätigkeit im Braunkohle-Tagebau Turow zudem eine Geldstrafe von täglich einer halben Million Euro angeordnet.

