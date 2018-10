Es wurde ein deutliches Zeichen gegen Hass und Ausgrenzung: In Berlin haben nach Schätzungen der Veranstalter bis zu 240.000 Menschen für ein tolerantes und weltoffenes Deutschland demonstriert. Gerechnet hatten die Veranstalter ursprünglich mit etwa 40.000. An den Teilnehmern gibt es aber auch Kritik.

Mit der Demonstration sollte ein Zeichen gegen rechte Hetze, Diskriminierung und das Flüchtlingssterben auf dem Mittelmeer gesetzt werden. Verbände und Parteien unterstützen den Aufruf, darunter auch Außenminister Maas.Der SPD-Politiker teilte auf Twitter mit, man sichere den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht durch Abgrenzung, sondern durch gleiche Freiheit für alle. Dagegen unterstützt die Berliner CDU die Demonstration ausdrücklich nicht. Zur Begründung hieß es, einer der Veranstalter habe eine Nähe zu Linksextremisten.



Bei "Unteilbar" handelt es sich um ein breites Bündnis aus tausenden Vereinen, Verbänden und Organisationen. Dem Bündnis schlossen sich etliche kirchliche Organisationen, Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften und Parteien an. Unter anderem SPD-Politiker und Pro Asyl hatten zur Teilnahme an der Veranstaltung aufgerufen. Unterstützt wird das Bündnis außerdem von Künstlern, Wissenschaftlern und anderen Intellektuellen.



Ähnliche Veranstaltungen wie in Berlin gab es auch in Frankfurt/Main und Karlsruhe.