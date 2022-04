Wetter

Unter anderem im Norden wolkig oder stark bewölkt, nachlassende Schauer, 4 bis -10 Grad.

Das Wetter: In der Nacht in der Nordhälfte, an den Alpen sowie im Schwarzwald wolkig oder stark bewölkt, nachlassende Schauer. Sonst gering bewölkt, teils klar und trocken. Zum Ende der Nacht an der Nordsee aufziehende dichte Bewölkung mit Regen. Tiefstwerte: 4 bis -10 Grad.

03.04.2022