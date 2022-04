Wetter

Unter anderem im Norden wolkig oder stark bewölkt, nachlassende Schauer, 4 bis -10 Grad.

Das Wetter: In der Nacht in der Nordhälfte, an den Alpen sowie im Schwarzwald wolkig oder stark bewölkt, nachlassende Schauer. Sonst gering bewölkt, teils klar und trocken. Tiefstwerte: 4 bis -10 Grad.

